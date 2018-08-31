Набережночелнинская гонка за мандаты: один кандидат сошёл с дистанции

Набережные Челны, Татария, , 12:07 — REGNUM Из 13 претендентов, подавших заявление на участие в довыборах в совет депутатов Набережных Челнов, четверым было отказано в регистрации, а один снялся с предвыборной гонки сам после регистрации. Довыборы пройдут 9 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Два места в депутатском совете второго города Татарии появились после досрочного отправления «в отставку» депутатов Сергея Яковлева и Дениса Никитенко, в чьих декларациях о доходах нашли недочёты.

Из девяти зарегистрированных претендентов один сошёл с дистанции уже после регистрации. Это соучредитель строительной компании Зульфия Мириханова, которая была самовыдвиженцем.

В выборах примут участие два кандидата от отделения партии «Справедливая Россия», двое претендентов от КПРФ, двое от ЛДПР и двое самовыдвиженцев — заместитель директора ООО «ВолгоПромГаз» Юрий Голубев и директор литейного завода ПАО «КамАз» Эдуард Панфилов.

Напомним, в единый день выборов 9 сентября 2018 года крупных избирательных кампаний в Татарии не ожидается — предстоят довыборы в представительные органы власти муниципалитетов. В этот день в думу Казани предстоит выбрать двоих депутатов и двоих в набережночелнинский совет. Жаркими ожидаются выборы пятерых депутатов в Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района, где в середине июня 2018 года из-за демарша депутатов, пытавшихся добиться отставки главы, опустели сразу пять кресел. Здесь были зарегистрированы все 16 заявителей, но один из них выбыл из гонки уже после регистрации.

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На 2 сентября 2018 года назначены довыборы в Госсовет Татарии, где вакантное место появилось в феврале, после того как Марат Садыков занял пост министра здравоохранения региона. Из семерых претендентов регистрацию прошли лишь трое — самовыдвиженец Рустем Хасанов, кандидат партии «Коммунисты России» Василий Новиков и кандидат от ЛДПР Марсель Габдрахманов.

В этот день будут работать 23 избирательных участка, оснащенных комплексами обработки избирательных бюллетеней.