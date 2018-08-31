Разговор Ельцина с Клинтоном о Путине. Не мечите жемчуга перед свиньями

Москва, , 11:56 — REGNUM История взаимоотношений первого президента так называемой «новой России» Бориса Ельцина и 42-го президента США Билла Клинтона — это, прямо скажем, не самые достойные страницы русской государственности, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее расшифровка беседы глав России и США — Билла Клинтона и Бориса Ельцина о том, кто станет следующим президентом РФ, была опубликована на сайте библиотеки экс-главы Белого дома Билла Клинтона. Телефонный разговор состоялся 8 сентября 1999 года.

Я не говорю сейчас о том, что всё ещё в значительной мере скрыто от нас, — об истории допуска сотен американских «советников» в наиболее чувствительные органы российских министерств, ведомств, различного рода промышленных и других организаций: это история прямого предательства, и она требует отдельного изучения и приговора. Я говорю о выставлении главы российского государства на посмешище.

Так и стоит перед глазами сцена, когда на пресс-конференции в ходе визита в США в октябре 1995 года Борис Ельцын доводит Билла Клинтона до животных коликов своими «глубокомысленными» заявлениями и радуется, когда американец панибратски похлопывает его по плечу.

«Наше партнёрство, — со свойственным ему напыщенным видом заявил тогда Ельцин, говоря о российско-американских отношениях, — рассчитано не на один год, не на десятилетия, а на века! Мы друзья, и самые сложные мировые вопросы мы будем решать только вместе». Как в воду смотрел!

Были, конечно, и попытки Ельцына публично «осадить» президента США, напомнить ему, что «играть мускулами» не стоит. Но Клинтон как раз прекрасно понимал, «в каком мире он живет»: это были 1990-е годы. И «дружба» продолжалась.

На этой волне «дружбы» не странно, что и по выбору своего преемника, Владимира Путина, Борис Ельцин счёл необходимым отчитаться перед Биллом Клинтоном. Характеристика, которую Борис Ельцин дал Владимиру Путину, вполне корректна. Вместе с тем, читаешь это, зная сегодняшние обстоятельства российско-американских отношений, и на ум естественно приходит известная мудрая фраза о том, что «не следует бросать жемчуга своего перед свиньями».

Почему не следует — ведь русским всегда свойственно придавать особое значение так называемой «открытости», в том числе и в международных делах? А вот почему — в Писании об этом ясно сказано: «чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».

Отсюда и урок: меньше открытости, меньше позирования, меньше стремления выдавать желаемое за действительное. Могу сказать, что в значительной мере нынешним президентом России эти уроки усвоены. Во всяком случае, кандидатуру своего преемника с Дональдом Трампом он, думаю, обсуждать не будет.

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