Путин поздравил президента и народ Киргизии с Днем независимости

Москва, , 11:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову по случаю Дня независимости этой страны, сообщается 31 августа на сайте Кремля.

В телеграмме российский лидер отметил в том числе высокий уровень связей между двумя государствами, динамичное развитие двустороннего политического диалога, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других структур.

Кроме того, Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между странами в интересах народов России и Киргизии.

Напомним, 31 августа в Киргизии отмечается День независимости. Эта дата была выбрана в качестве праздничной, поскольку в этот день в 1991 году в ходе внеочередной сессии Верховного Совета Киргизии было принято постановление о «Декларации о государственной независимости» страны. В соответствии с этим документом республика была объявлена суверенным государством.

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