Пятница, 31 Августа 2018 года
13:06:17 МСК

Украина запретила ввоз вакцины от полиомиелита из России

Политика

Речь идет о вакцине «Пентаксим» для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита с инструкцией на русском языке

Киев, 31 августа 2018, 11:41 — REGNUM  На Украине запретили к распространению вакцину против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита из-за инструкции на русском языке. Об этом говорится в распоряжении государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В ведомстве отметили, что речь идет о вакцине «Пентаксим» для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита с инструкцией на русском языке. Наличие такой инструкции нарушает требования законодательства Украины, добавили в службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила более 40 видов лекарственных препаратов российского производства. Лекарственные препараты запрещены ко ввозу как средства «ненадлежащего качества».

Читайте также: На Украине запретили десятки видов лекарств российского производства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить