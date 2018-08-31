Украина запретила ввоз вакцины от полиомиелита из России

Киев, , 11:41 — REGNUM На Украине запретили к распространению вакцину против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита из-за инструкции на русском языке. Об этом говорится в распоряжении государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В ведомстве отметили, что речь идет о вакцине «Пентаксим» для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита с инструкцией на русском языке. Наличие такой инструкции нарушает требования законодательства Украины, добавили в службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила более 40 видов лекарственных препаратов российского производства. Лекарственные препараты запрещены ко ввозу как средства «ненадлежащего качества».

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