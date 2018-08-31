Китайские инвесторы потянулись в Тулу: главные события августа

Зоя Емельянова, , 11:58 — REGNUM

В августе в Тульской области активно занимались благоустройством, завершили строительство автомобильного завода известной китайской компании, а также — принимали делегации инвесторов. Об этих и других событиях августа — в обзоре ИА REGNUM.

Снижение госдолга

В начале августа пришли хорошие новости — Тульской области с начала года удалось снизить размер госдолга на 250 млн рублей. На 1 августа размер государственного долга региона составил 18 млрд 426 млн рублей.

При этом лишь 7,2 млн рублей — коммерческие кредиты, более 9,7 млн рублей в структуре госдолга региона составляют бюджетные кредиты, еще 1,5 млн — государственные ценные бумаги.

В правительстве региона заявили, что регион своевременно исполняет долговые обязательства: погашен бюджетный кредит из управления Федерального казначейства по Тульской области на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ и четвертая амортизационная часть облигационного займа Тульской области 2015 года. О выплате купонного дохода за десятый купонный период по государственным облигациям Тульской области выпуска 2015 года в размере 84,6 млн рублей и четвертую амортизационную часть в размере 1 250,0 млн рублей было объявлено 31 июля.

В целом же с начала года уровень долговой нагрузки (отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета Тульской области) снизился с 35,3% до 34,2%.

Тульская набережная готова к открытию

В августе подошла к завершению реализация одного из самых масштабных проектов по городскому благоустройству последних лет — проекта «Тульская набережная». Проект был представлен летом 2017 года его разработчиком, совладельцем архитектурного бюро Wowhaus Олегом Шапиро. Концепция проекта предполагала восстановление набережной реки Упы, создание в историческом центре Тулы зон отдыха, комфортных и современных общественных пространств, благоустройство прилегающих к кремлю территорий и как итог — преображение всего центра города.

«Реализация проекта повлияет на историческое ядро и социально-экономический облик города. Центр Тулы станет единым историко-культурным пространством. Проект отражает практически все направления нашей Программы развития: комфортная среда, инвестиции, экология, спортивная инфраструктура, сохранение культуры, туризм. Мы стараемся совместить две идеи — сохранить историческое наследие и сделать центр города современным. Учесть все урбанистические тренды. Благоустроить территорию по самым передовым стандартам», — говорил год назад губернатор Алексей Дюмин.

Об этом: Центр Тулы ждут масштабные преобразования

И вот спустя год, после масштабных работ в центре, из-за которых и самим тулякам, и гостям города пришлось терпеть определенные неудобства, проект фактически реализован. За последние месяцы исторический центр действительно преобразился: благоустроена улица Металлистов, отреставрированы расположенные на ней дома — при том что эта историческая улица 150 лет была скрыта от горожан и гостей Тулы. Оформлены входы на набережную. Велись работы и в августе — устранялись недочеты. Вопросы детального благоустройства набережной обещают обсудить с горожанами — предлагается, например, обустроить дополнительные спуски к воде, установить беседки, чтобы посетители могли укрыться от дождя или солнца. В перспективе предлагается добавить в ландшафтный дизайн топиарные формы.

Официально набережная откроется 8 сентября, в День города. Хотя горожане уже с удовольствием гуляют по обновленному центру.

Не только Тула

Массовые работы по благоустройству в этом году коснулись не только Тулы, но и целого ряда других муниципалитетов. Прежде всего, работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2018 году в проекте участвуют все 26 административных центров муниципальных образований региона, а также поселок Первомайский Щекинского района и историческое поселение село Крапивна.

В общей сложности, по итогам общественных обсуждений, в программы благоустройства вошли 333 объекта, это 303 дворовые территории и 30 общественных территорий. По данным на 29 августа, работы выполнены на 104 объектах.

Стройте больше!

Объем строительства жилья в Тульской области растет — с 2013 года этот показатель вырос более чем в два раза, с 300 тыс. кв. м до 600−700 тысяч квадратных метров. При этом только за полгода 2018-го рост составила сразу 63,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. До конца года, по плану, должно быть построено 700 тыс. кв. м. Строительство, по данным на август, велось на 130 объектах долевого строительства.

Рост темпов строительства поддерживается и спросом: жители региона все чаще берут ипотечные кредиты — Тульская область вот уже три года занимает лидирующие позиции в ЦФО по объему выданных кредитов на ипотеку. В регионе действуют и продукты льготного ипотечного кредитования, прежде всего, для молодых семей и для работников бюджетной сферы.

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Впрочем, есть и проблемы, которые планомерно решаются: это — аварийный фонд. За последнее время именно по программе расселения ветхого жилья было построено 469 тыс. кв. м.

«При этом проблема старого жилищного фонда не решена. Принимая во внимание важность этого вопроса, губернатор поручил продолжить мероприятия по расселению аварийного жилья за счет бюджета Тульской области. Планируется расселить порядка 14 тыс. кв. метров», — сообщила глава регионального минстроя Элеонора Шевченко.

Выбросы — вниз, качество воздуха — вверх

В начале августа тульские власти отчитались о состоянии экологической ситуации в регионе за 2017 год. Как рассказал журналистам министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, вредные выбросы промышленных предприятий региона в атмосферу значительного сократились — на 22 тыс. тонн, или на 15,6%, составив при этом 119,7 тыс. тонн.

«Тульская область — промышленный регион. За последние годы предприятия существенно модернизируют систему экологической безопасности. По итогам прошлого года мы в числе лидеров среди субъектов ЦФО по динамике снижения нагрузки на окружающую среду», — заявил Юрий Панфилов.

На 1,6%, по приведенным данным, сократился объем сбросов загрязненных сточных вод. В то же время на 15% сократился объем водопотребления — предприятия стали использовать больше оборотной воды. При этом наметилась положительная динамика показателя обеспеченности жителей области водой надлежащего качества, который в 2017 году составил 90,3% (в 2016 году — 81,6%). Уменьшилась доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Китай в Туле

В августе появилось сразу несколько новостей от китайских инвесторов. В самом начале месяца в регионе побывала делегация Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики. Это, кстати, был второй визит делегации в регион с начала года.

С гостями встречался председатель правительства региона Юрий Андрианов. Он отметил, что с КНР Тульский регион связывают прочные торгово-экономические связи. В 2017 году внешнеторговый оборот между Тульской областью и Китаем составил около 15 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2016 годом на 47,6%. Тульские компании поставляют в Китай химическую и пищевую продукцию, а крупные сельскохозяйственные предприятия приобретают китайское перерабатывающее оборудование. Кроме того, налажено тесное сотрудничество с Китайским обществом дружбы с зарубежными странами в социальной сфере.

Среди проектов, которые китайские инвесторы реализуют в регионе, — строительство в Тульской области первого в России автомобильного завода компании Great Wall Motors Ltd: его запуск запланирован на 2019 год. Ведется рабочее взаимодействие с компанией «Поли Групп» по строительству завода по переработке рапса и сои. Компания «ЕвроХим» прорабатывает совместный проект с компанией «КемЧайна» по созданию в Тульской области нового производства.

Между тем уже в середине августа китайский автопроизводитель объявил о завершении строительства завода в Тульской области — работу предприятие должно начать в первом квартале 2019 года. Сегодня продолжаются работы по подготовке территории и строительству дорог, планируется, что они будут окончены ещё в августе 2018 года. На завод продолжает завозиться различное оборудование. Автомобили, которые будет выпускать тульское предприятие, представлены на мотор-шоу в Москве.

Об этом: В Тульской области завершено строительство завода Haval

Еще одна делегация из Китая побывала в Туле уже в конце августа — в регион приехали представители компании GAC Motor, специализирующейся на выпуске легковых, в том числе гибридных, автомобилей, а также внедорожников и электромобилей. Целью визита стало знакомство с условиями развития бизнеса в регионе — так что не исключено, что вскоре перечень крупных иностранных инвесторов, работающих в регионе, расширится.

Губернатор — в наблюдательном совете АСИ

В конце августа стало известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин включен в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» — распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Наблюдательный совет принимает решения по ключевым вопросам, связанным с деятельности организации: определяет стратегию развития и приоритеты деятельности Агентства, а также оценивает проекты и инициативы. Председателем наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив является президент России Владимир Путин.

Отметим, что Тульская область стабильно попадает в число регионов — лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив.

Тульское оружие на международном уровне

Одним из главных событий августа, и не только для Тульской области, стал Международный форум «Армия-2018», проходивший в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа. Но именно для Тульской области этот форум стал знаковым — на выставке вооружения, военной и специальной техники была представлена продукция сразу 12 предприятий региона.

«У нашей продукции отличные тактико-технические характеристики, и это залог ее успешной реализации. Многие из изделий тульских оборонщиков уже доказали свою эффективность. Они завоевали авторитет и прочные позиции на российском и международном рынках вооружения и военной техники. Рассчитываю, что форум позволит нашим предприятиям достойно представить свои изделия, наладить контакты с новыми заказчиками», — заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.