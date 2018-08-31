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Еврокомиссия намерена отменить переход на летнее и зимнее время

Политика

Решение будет вынесено 31 августа

Еврокомиссия намерена отменить переход на летнее и зимнее время
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Часы

Брюссель, 31 августа 2018, 11:50 — REGNUM  После опроса жителей стран Европейского союза (ЕС) Европейская комиссия намерена отменить перевод часов на летнее время и обратно, пишет газета Wiener Zeitung.

«Люди хотят этого, и мы сделаем это», — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер утром 31 августа. В этот день Еврокомиссия примет решение по вопросу отмены перевода времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 80% принявших участие в онлайн-опросе, предпочитают отменить переход на летнее время и обратно. В опросе участвовали 4,6 млн человек.

Переход на летнее время был принят в Австрии в 1980 году по соображениям экономии энергии. В 2002 году все страны ЕС приняли единые правила перевода часов. Часы переводят в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Читайте ранее в этом сюжете: 80% жителей ЕС хотят отказаться от перевода часов

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