Расходы на нацпроект «Экология» выросли до 6,4 трлн рублей — СМИ

Москва, , 11:32 — REGNUM Общие расходы на реализацию национального проекта «Экология», который реализуется в рамках майского указа главы Российской Федерации Владимира Путина, выросли сразу в несколько раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на последнюю редакцию проекта, подготовленного Минприроды РФ.

Так, в последней версии нацпроекта расходы на его реализацию увеличили с 1,55 трлн до 6,4 трлн рублей за счет внедрения экологичных технологий.

Из паспорта проекта следует, что новое направление в документе оценивается в 4,827 трлн рублей. 27,4 млрд рублей из этой суммы составляют расходы бюджета, а 4,8 трлн рублей — расходы из внебюджетных источников.

Отмечается, что документ доработают к октябрю текущего года, поэтому сумма является не окончательной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2018 г. министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин дал поучение структурным подразделениям ведомства разработать нацпроект «Экология». Соответствующее поручение он дал в целях реализации майского Указа президента РФВладимира Путинаот 7 мая 2018 г.

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