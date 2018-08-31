Il Giornale: ждут ли Италию новые выборы и премьер-министр Сальвини

Рим, , 11:31 — REGNUM При определенных обстоятельствах досрочные парламентские выборы в Италии и смена правительства могут состояться еще до выборов в Европарламент в мае 2019 года, сообщает Il Giornale в пятницу, 31 августа.

Обозреватели издания предполагают, что вице-премьер Италии, глава партии «Лига» Маттео Сальвини рассматривает такой вариант «капитализации» своего заметно выросшего рейтинга (в настоящее время Сальвини — самый популярный политик Италии).

После выборов марта 2018 года, на которых «Лига» получила 17%, партия сформировала коалиционное правительство с «Движением 5 звезд», а Сальвини получил посты вице-премьера и министра внутренних дел.

Но в новых обстоятельствах, когда активная борьба с нелегальной миграцией увеличила рейтинг Сальвини до 30%, он рассматривает возможность новых выборов, коалиции (или объединения) с соратниками Сильвио Берлускони — и получения поста премьер-министра.

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В свою очередь победители парламентских выборов, «Движение 5 звезд», потеряли небольшую часть своего рейтинга и не заинтересованы в досрочных выборах. Скорее они в случае выхода «Лиги» из коалиции попробуют создать новую — с прежней правящей Демократической партией.

Такое развитие событий, однако, представляется другим наблюдателям маловероятным, «Движение» и демократы являются носителями фактически прямо противоположных политических представлений, и такое объединение было бы чересчур «политическим».

Вопрос в том, какой выбор сделает все более популярный Сальвини — работать в коалиционном правительстве на формально второстепенном посту или пойти ва-банк, во второй раз за год покинув союзников (ранее это был Берлускони), чтобы попытаться получить все.