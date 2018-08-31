Власти Южной Кореи отправят в Пхеньян специального посланника

Сеул, , 11:40 — REGNUM Власти Южной Кореи заявили, что отправляют в Северную Корею специального посланника для подготовки двустороннего саммита, сообщает 31 августа Reuters.

Прием дипломатов состоится 5 сентября. На предстоящем саммите стороны будут подробно обсуждать возможность денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидера двух государств дважды встречались друг с другом.

Кроме того, глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел исторические переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте ранее в этом сюжете: США: КНР мешает переговорам с Северной Кореей, Китай разочарован