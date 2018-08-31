Пятница, 31 Августа 2018 года
13:04:35 МСК

Франция и Финляндия отметили достигнутый прогресс в области обороны Европы

Политика

МИД Франции опубликовал совместную декларацию по итогам двусторонних французско-финских переговоров

Париж, 31 августа 2018, 11:34 — REGNUM  Франция и Финляндия приветствуют прогресс, достигнутый в последние месяцы в области обороны, включая усилия по укреплению потенциала ЕС в борьбе с «гибридными войнами», сообщает МИД Франции.

«Франция и Финляндия призвали европейские страны приложить больше усилий, чтобы в следующее десятилетие Европа обладала более сильной военной обороной для защиты собственных интересов», — говорится в французско-финской совместной декларации по итогам двусторонних переговоров главы Франции Эммануэля Макрона с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром страны Юха Сипиля.

Стороны полностью поддерживают увеличение европейского финансирования для улучшения военных возможностей Европы.

Главы Франции и Финляндии также договорились о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Стороны признали необходимость того, чтобы правительства играли более активную роль в развитии и продвижении сферы искусственного интеллекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Франции Эммануэль Макрон в сопровождении министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и министра по европейским делам Натали Луазо с 29 по 30 августа пребывал с государственным визитом в Финляндии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить