Франция и Финляндия отметили достигнутый прогресс в области обороны Европы

Париж, , 11:34 — REGNUM Франция и Финляндия приветствуют прогресс, достигнутый в последние месяцы в области обороны, включая усилия по укреплению потенциала ЕС в борьбе с «гибридными войнами», сообщает МИД Франции.

«Франция и Финляндия призвали европейские страны приложить больше усилий, чтобы в следующее десятилетие Европа обладала более сильной военной обороной для защиты собственных интересов», — говорится в французско-финской совместной декларации по итогам двусторонних переговоров главы Франции Эммануэля Макрона с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром страны Юха Сипиля.

Стороны полностью поддерживают увеличение европейского финансирования для улучшения военных возможностей Европы.

Главы Франции и Финляндии также договорились о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Стороны признали необходимость того, чтобы правительства играли более активную роль в развитии и продвижении сферы искусственного интеллекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Франции Эммануэль Макрон в сопровождении министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и министра по европейским делам Натали Луазо с 29 по 30 августа пребывал с государственным визитом в Финляндии.