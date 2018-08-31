СМИ: Сальвини может создать «суперпартию» с соратниками Берлускони

Рим, , 11:19 — REGNUM Вице-премьер Италии, глава партии «Лига» Маттео Сальвини может создать новую правоцентристскую «суперпартию» и пригласить в нее «остатки» соратников Сильвио Берлускони из партии «Вперед, Италия», сообщает Affari Italiani в пятницу, 31 августа.

До парламентских выборов марта 2018 года «Лига» и «Вперед, Италия» считались союзниками, но после выборов «Лига» вступила в коалицию с победителем выборов — «Движением 5 звезд» и вошла в состав правительства.

В настоящее время между партнерами по коалиции нет явных противоречий, но создание единой правоцентристской партии позволило бы Сальвини (чей рейтинг уже после выборов вырос с 17 до 30%) стать единоличным лидером на этом «фланге» и претендовать на пост премьер-министра.

По коалиционному соглашению «Лиги» и «Движения 5 звезд» премьер-министром был назначен «нейтральный» Джузеппе Конте. Главы партий-победительниц, Сальвини и Луиджи Ди Майо, получили посты вице-премьеров.