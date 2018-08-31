Второй человек в ХСС метит на пост главы Европейской комиссии — СМИ

Берлин, , 11:21 — REGNUM Заместитель председателя немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Манферд Вебер является возможным кандидатом на пост главы Европейской комиссии от Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в 2019 году, пишет газета Wiener Zeitung.

По информации Passauer Neue Presse, канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает кандидатуру Вебера. Spiegel пишет, что Манфред Вебер сообщил своим товарищам по партии, что вскоре заявит о своем участие в борьбе за высший европейский пост. Его пресс-секретарь не прокомментировал эти сообщения.

На этой неделе состоялась встреча канцлера с Манфредом Вебером. По сообщениям прессы, Меркель не выдвинула никаких возражений против его кандидатуры.

ЕПН, лидером фракции которой в Европейском парламенте является Вебер, примет решение о кандидатуре на заседании 8 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и министр экономики и энергетики Петер Альтмайер также рассматриваются как претенденты на этот пост.

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