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Трамп заявил, что разочаровался в Эрдогане

Политика

США уже неоднократно и жёсткой форме требовали от Турции освободить задержанного пастора Эндрю Брансона

Вашингтон, 31 августа 2018, 11:07 — REGNUM  Глава Белого дома Дональд Трамп чувствует себя обманутым президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его отказа освободить американского пастора Эндрю Брансона.

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«Я очень разочарован в нём, — сказал президент США в интервью Bloomberg. — Но посмотрим, как всё сложится».

Как сообщало ИА REGNUM, пастор из США Эндрю Брансон, проживающий в Турции с 1990-х годов, был задержан турецкой полицией после попытки госпереворота в июле 2016 года. Ему предъявили обвинения в шпионаже и связи с террористическими организациями.

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Соединённые Штаты неоднократно, даже под угрозой санкций в отношении Анкары, требовали освобождения пастора. При этом Турция никаких обещаний сделать это не давала.

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Турция и США
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