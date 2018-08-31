Трамп заявил, что разочаровался в Эрдогане

Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп чувствует себя обманутым президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его отказа освободить американского пастора Эндрю Брансона.

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«Я очень разочарован в нём, — сказал президент США в интервью Bloomberg. — Но посмотрим, как всё сложится».

Как сообщало ИА REGNUM, пастор из США Эндрю Брансон, проживающий в Турции с 1990-х годов, был задержан турецкой полицией после попытки госпереворота в июле 2016 года. Ему предъявили обвинения в шпионаже и связи с террористическими организациями.

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Соединённые Штаты неоднократно, даже под угрозой санкций в отношении Анкары, требовали освобождения пастора. При этом Турция никаких обещаний сделать это не давала.

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