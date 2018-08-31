Алиев пока не слышит Пашиняна

Станислав Тарасов, , 11:40 — REGNUM

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ, загадочным образом обнаружил «прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по урегулированию нагорно-карабахского территориального спора, несмотря на прошедшие в обеих странах выборы». Но при этом он не стал уточнять, в чем именно появился «прогресс» и почему — как цитирует его ТАСС — переговорный диалог между Баку и Ереваном по нагорно-карабахскому конфликту он квалифицирует как территориальный спор и никак иначе. Напомним, что до прихода к власти в Армении политических сил, связанных с Николом Пашиняном, в Ереване заявлялось: «В основе карабахского конфликта — не территориальный спор, как пытается это представить Азербайджан, а борьба за право реализации самоопределения народа Карабаха». В Армении разве что-то изменилось?

Моаверо-Миланези является опытнейшим европейским дипломатом с солидным послужным списком. До недавнего времени он представлял Италию в Совете ЕС (общие вопросы и конкурентоспособность), председательствовал в Межминистерском комитете по европейским делам. А 1 июня 2018 года получил портфель министра иностранных дел и международного сотрудничества в правительстве Джузеппе Конте. Специалисты характеризуют его как специалиста, хорошо знающего и использующего механизмы превентивной дипломатии по поддержанию мира, недопущению перерастания споров в конфликты и ограничению масштабов конфликтных ситуаций в случае их возникновения. И уж тем более он хорошо понимает, что этнополитический конфликт — это столкновение политических интересов на межнациональной основе, а претензии разных народов на одну и ту же территорию являются наиболее распространенным видом межнационального конфликта. Но проблема сейчас не в сложной дискуссии, связанной с понятийным аппаратом. Моаверо-Миланези хорошо знаком с отчетами Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и знает точно, о чем вели в июле многочасовые переговоры в Брюсселе главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян. Это территориальный спор.

В этом контексте стоит вернуться к недавнему заявлению Пашиняна в ходе митинга на площади Республики в Ереване: «Я ни одной бумажки по Карабаху не подпишу в тайне от вас. Если будет вариант, я приду сюда, представлю вам, и вы сами решите, нам идти по этому варианту или нет». При этом премьер обвинил своих оппонентов в распространении слухов о том, что «правительство Пашиняна пришло к власти якобы для того, чтобы сдать земли», хотя «на самом деле именно его предшественники планировали это сделать», и «у него под рукой есть все документы, которые подтверждают это». В то же время глава МИД Италии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, подтверждает, что Ереван ведет переговоры с Баку именно о территориях и на этом направлении намечается какой-то «прогресс». Напомним также, что первоначально Пашинян заявлял о необходимости признания Степанакерта стороной конфликта и его участии в переговорном процессе по урегулированию. Однако после переговоры были возобновлены в старом формате и по старой повестке дня, а Степанакерту только обещают подключение к этому процессу «на определенном этапе», когда «будут затрагиваться непосредственно его интересы».

Учитывая, что, к сожалению, на протяжении десятилетий переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проходят в закрытом режиме, это сохраняет в информационном пространстве негативные идеологемы и принципы, ориентированные на мобилизацию по этническому признаку, что придает конфликту этнотерриториальный характер. Баку ничего не предпринял для того, чтобы изменить ситуацию, тогда как для Республики Арцах (Нагорный Карабах) события давно приобрели характер национально-освободительного движения, а сохраняемые под его контролем земли воспринимаются как промежуточное завершение реабилитационного процесса. Более того, в противостояние введена историческая мифология, которая обострила проблему, сводя ее к возможности совместного проживания азербайджанцев и армян в принципе. На наш взгляд, с учетом этого фактора переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по «территориальным вопросам» без решения базовых вопросов, связанных со статусом Нагорного Карабаха, не имеют реальной перспективы. Как в узком смысле (создание реального механизма решения проблем), так и в самом широком, если иметь в виду важный для Степанакерта принцип суверенитета, который, кстати, не признается Ереваном и Баку совместно.

В определенно смысле эта ситуация комфортна для Азербайджана, теоретически получающего возможности для эффективных решений на разных стадиях кризисного урегулирования, но самоуверенно не желающего или не способного этим воспользоваться. Что же касается администрации Пашиняна, то с ее стороны просматривается лишь дипломатия импульсивного свойства, действия по принципу «шаг вперед — два шага назад» в расчете на то, что какие-либо уступки со стороны Еревана должны или могут находить понимание и поддержку в Баку. Но президент Азербайджана Ильхам Алиев не слышит Пашиняна. Во всяком случае, пока.