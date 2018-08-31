Льготы многодетным матерям по выходу на пенсию улучшат демографию — мнение

Якутск, , 11:17 — REGNUM Повышение пенсионного возраста положительно отразится на экономике и демографии в России. Такое мнение высказала исполняющая обязанности вице-премьера республики Ольга Балабкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Зампредседателя правительства региона считает, что своим обращением к жителям России президент страны Владимир Путин завершил основные дискуссии на тему необходимости увеличения пенсионного возраста. Ольга Балабкина поддерживает все озвученные президентом позиции, особенно предложение по более раннему выходу на пенсию для многодетных матерей. По мнению вице-премьера Якутии, такая мера должна улучшить демографическую ситуацию в стране.

Особо Ольга Балакина подчеркнула то, что люди, работающие в условиях Крайнего Севера и на промышленных предприятиях, имели, имеют и будут иметь пенсионные льготы.

«Законодательство сохраняет для нас принцип досрочного выхода на пенсию на пять лет раньше, чем в других регионах. Да, возраст повысится, но он будет ниже, чем у жителей центральных регионов», — отметила заместитель председателя правительства Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин предложил повысить возраст выхода на пенсию в России на 5 лет, при этом сочтя нужным предусмотреть возможность сократить его для многодетных матерей.

«То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», — заверил президент.