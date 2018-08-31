В Хакасии избирательные бюллетени взяли под круглосуточную охрану

Абакан, , 10:57 — REGNUM Избирательная комиссия Хакасии 30 августа передала в территориальные избиркомы бюллетени для голосования на выборах главы республики и депутатов Верховного совета седьмого созыва.

Как сообщили ИА REGNUM в ресизбиркоме, до дня голосования бюллетени будут находиться под круглосуточной охраной.

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Уточняется, что члены избиркома получили бюллетени в городе Красноярске. В Хакасию их доставили в сопровождении представителей МВД.

Всего для голосования на выборах главы и парламента республики изготовлено более одного миллиона экземпляров избирательных бюллетеней.

Добавим, по состоянию на 1 июля 2018 года в Хакасии насчитывалось 382 032 избирателя (401 347 избирателей по состоянию на 1 января 2018 года).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года состоятся выборы главы и парламента республики, а также мэра и горсовета Абакана.

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