Сын президента Таджикистана награжден орденом «Золотая корона»

Душанбе, , 10:55 — REGNUM Старший сын президента Таджикистана Рустами Эмомали был награжден орденом «Зарринточ» («Золотая корона») 2-й степени. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Рустами Эмомали был удостоен награды «за достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе государственной власти».

«Указом президента республики Таджикистан за достойную и плодотворную деятельность в исполнительном органе государственной власти председатель города Душанбе Рустами Эмомали был награждён Орденом «Зарринточ» 2-ой степени», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградил председателя правительства и министра иностранных дел Узбекистана Абдуллу Арипова и Абдулазиза Камилова орденом «Исмоили Сомони» II степени.

Читайте также: Президент Таджикистана наградил политических деятелей Узбекистана