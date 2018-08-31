В Петербурге удалось затормозить снос дома, связанного с Павлом Филоновым

Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Демонтаж исторического здания в Петербурге — флигеля Дома Долгоруковых на Васильевском острове, связанного с именем художника-авангардиста Павла Филонова, — приостановлен на неделю после совещания в Смольном с участием чиновников и градозащитников. Об этом сообщили 31 августа в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. За неделю должно быть проведено новое обследование здания.

Напомним, демонтаж здания, которое находится в ведении Санкт-Петербургского филиала ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова», начался 25 августа и вызвал резкий протест у представителей общественности, требующей сохранить старинный флигель. В нем, по данным градозащитников, находилась мастерская, где начался творческий путь Филонова.

В ходе встречи с чиновниками активисты напомнили, что они в течение года вместе с депутатами неоднократно ставили вопрос о сохранении флигеля, обсуждали его на заседаниях депутатских фракций, поскольку это здание, даже не имея охранного статуса, представляет ценность для исторического Петербурга.

Тем не менее, ссылаясь на аварийное состояние дома, его распорядители начали демонтаж, уже успев разобрать второй этаж. Здание планируется воссоздать в прежних объемах, приспособив для современного использования. Для этого есть все необходимые разрешения от надзорных структур.

Вице-губернатор Игорь Албин на встрече заявил, что в данном случае нужно руководствоваться не только буквой, но и духом закона.

«Разрушив, вы уже не сможете восстановить XVIII век. Какой ценностью для исторического Петербурга будет обладать новое здание, пусть даже построенное в прежних объемах?.. — Никакой! Надо найти компромиссный вариант: разобрать аварийные конструкции, но сохранить то, что еще можно сохранить», — сказал он.

В итоге решено временно приостановить демонтаж здания, образовать группу экспертов для независимой оценки состояния строительных конструкций флигеля, проведя эту работу за неделю. Выводы технического обследования будут рассмотрены на очередной совместной встрече.

Как сообщили ИА REGNUM в петербургском отделении ВООПИиК, на встрече в Смольном чиновники КГИОП настаивали на законности принятых решений по демонтажу здания, а представители НИИ океанологии объяснили поспешность сноса необходимостью освоения средств федерального бюджета.

Градозащитники же уверены в недопустимости сноса флигеля XVIII века, обладающего мемориальной ценностью.

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