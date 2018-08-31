Австралийские эксперты: разворот в сторону Индонезии — разумный шаг

Канберра, , 10:54 — REGNUM Австралийские эксперты поддерживают разворот нового премьер-министра Скота Моррисона в сторону Индонезии, сообщает Sindonews.

Эксперты из Канберры оценивают политический ход Скота Морриссона в сторону Джакарты как разумный шаг.

Эксперт по международным связям аналитического центра «Lowy Institute» Мэтью Буш заявил, что решение австралийского премьер-министра выбрать Индонезию в качестве первой страны, которую он посетит с официальным визитом, было разумным шагом.

«Индонезия и Австралия всегда будут соседями, они никогда не смогут уйти друг от друга. Время от времени они будут сталкиваться с общими трудностями, поэтому важно иметь крепкие дипломатические отношения и прочные коммерческие связи», — отметил эксперт.

Другой эксперт Майкл Шёбридж, директор по вопросам обороны и стратегии Австралийского института стратегической политики, заявил, что «Австралия зависит от Индонезии в области обороны».

«Одна из причин, почему австралийцы чувствуют себя в безопасности, — это наше местоположение. Тот факт, что на севере у нас располагаются густонаселенные, мирные, сильные партнеры, делает нашу страну одной из самых защищенных в мире», — подчеркнул он.

«Индонезия видит себя лидером Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Страна обладает наибольшим экономическим потенциалом, чтобы стать глобальной экономической державой», — заявил Майкл Шёбридж.

По мнению эксперта, «Австралия должна будет напряженно работать», чтобы вывести двусторонние экономические связи на новый уровень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретится с премьер-министром Австралии Скоттом Морисоном в пятницу, 31 августа, в президентском дворце индонезийского города Богор.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Австралия планируют подписать ряд соглашений о сотрудничестве