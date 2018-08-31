Пятница, 31 Августа 2018 года
11:29:50 МСК

Германия отстаивает идею единства ЕС во внешней политике

Политика

Глава МИД Хайко Маас борется за немецкое видение Europe United на неформальном саммите в столице Австрии

Вена, 31 августа 2018, 10:42 — REGNUM  Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на саммите в Австрии отстаивает идею необходимости европейского единства. Об этом сообщается на официальной странице МИД Германии в Twitter 31 августа.

«Мы как Евросоюз хотим направить сигнал единства. В трансатлантических отношениях, в вопросе Западных Балкан, Сирии и Ирана. Здесь Евросоюз должен выступать единогласно, только тогда мы сможем достичь наших целей», — приводятся слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 30−31 августа в Вене проходит неформальный саммит министров иностранных дел стран Евросоюза, куда также приглашены представители стран-кандидатов на членство в ЕС. 29−30 августа здесь в гимнихском формате собирались министры обороны.

Читайте также: Министры обороны и главы МИД ЕС собрались в Вене на неформальной встрече

Читайте ранее в этом сюжете: «Европы не существует»: министр обороны Италии разочарована коллегами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить