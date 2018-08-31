Германия отстаивает идею единства ЕС во внешней политике

Вена, , 10:42 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на саммите в Австрии отстаивает идею необходимости европейского единства. Об этом сообщается на официальной странице МИД Германии в Twitter 31 августа.

«Мы как Евросоюз хотим направить сигнал единства. В трансатлантических отношениях, в вопросе Западных Балкан, Сирии и Ирана. Здесь Евросоюз должен выступать единогласно, только тогда мы сможем достичь наших целей», — приводятся слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 30−31 августа в Вене проходит неформальный саммит министров иностранных дел стран Евросоюза, куда также приглашены представители стран-кандидатов на членство в ЕС. 29−30 августа здесь в гимнихском формате собирались министры обороны.

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