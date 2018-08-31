Воронеж: уголовная ответственность за увольнение защитит пенсионеров

Воронеж, , 10:30 — REGNUM Введение административной и уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста положительно повлияет на ситуацию на рынке труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте труда и занятости населения Воронежской области.

«Прежде всего, это касается исключения случаев необоснованного увольнения работников данной категории. Кроме того, увеличение срока предпенсионного возраста до пяти лет и повышение размера пособия по безработице создадут дополнительные механизмы защиты работников предпенсионного возраста», — считают в департаменте.

По данным чиновников, в 2018 году в службу занятости региона обратились 1,9 тыс. человек предпенсионного возраста. Из них почти 1,4 тыс. человек прошли профориентацию, а 44 человека были направлены на обучение. В итоге работу удалось найти для 1,1 тыс. человек. Помогают и ярмарки вакансий и учебных мест. При этом по сравнению с 2017 годом число людей старшего возраста, которые ищут работу через биржи труда, сократилось на 5,5%.

«В сегодняшних условиях при проведении процедуры массового увольнения в организациях области среди намеченных к сокращению работники пенсионного возраста составляют 10,1%», — отметили в департаменте.

ИА REGNUM напоминает, что 29 августа президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором предложил корректировки пенсионной реформы. В частности, он предложил ввести ответственность вплоть до уголовной для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, увеличить срок предпенсионного возраста до пяти лет и поручил проработать программу переквалификации для людей предпенсионного возраста.