Ошибки и плоский юмор — разбор предвыборного «теста по истории» в Ярославле

Ярославль, , 10:12 — REGNUM Тест «Знаешь ли ты Ярославию», который, по сведениям источников ИА REGNUM планируется использовать для контроля явки сторонников «Единой России», содержит исторические неточности, ошибки и плоский юмор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, анкету с 10 вопросами по истории края, номером и штрих-кодом выдадут сотрудникам крупных предприятий, а они должны будут сдать «тест» на избирательном участке организатором «тестирования». Корреспондент ИА REGNUM дал вопросы теста для оценки заведующему кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. Демидова Андрею Данилову.

В целом инициатива хорошая. Думаю, что для пропаганды истории края нужно использовать любые возможности, в том числе и выборы. Радует и то, что к тестированию подошли с юмором. Но все же организаторам лучше было бы обратиться к историкам для корректных формулировок», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Данилов.

Юмор в вопросах действительно присутствует. Например вопрос «Наш земляк Федор Ушаков остался в истории как флотоводец, который…» даны варианты ответа: «не проиграл ни одного сражения», «не участвовал ни в одной битве», «ни разу не выходил в море», «не умел плавать». Впрочем, кому-то предположение, что святой адмирал не умел плавать или ни разу не выходил в море, может показаться оскорбительным.

А вот другая «морская» тема содержит фактические ошибки. Это вопрос «Первое судно русского флота, на котором Петр Первый ходил по Плещееву озеру», называлось…» Варианты ответа: «ял», «бриг», «ботик», «шлюп».

Тут сразу несколько фактических ошибок. Во-первых, когда Петр Алексеевич создавал потешную флотилию на Плещеевом озере, он еще не был Петром Первым. Этот титул он принял лишь 30 лет спустя. Вторая ошибка: «ботик», «ял» и так далее — это не название судна, а его тип. И, наконец, третья, главная ошибка — сохранившийся «ботик Петра» является не первым судном, на котором он ходил по озеру, а единственным сохранившимся после пожара, который уничтожил все остальные корабли флотилии», — сказал Андрей Данилов.

Неточность содержится и в вопросе о месте рождения Александра Невского. Правильный ответ в тесте — Переславль, однако это лишь предположение. Летописи не содержат никакого указания на место рождения князя.

Это факт на уровне знаний начальной школы. Так же как и вопрос об основании Ярославля князем Ярославом Мудрым в 1010 году. Однозначно утверждать, что именно Ярослав Владимирович основал город именно в этом году, нельзя, корректнее говорить, что город, вероятно, был основан не позднее 1010 года, скорее всего, Ярославом Владимировичем», — полагает Андрей Данилов.

Заметно, что авторы теста подошли к нему творчески. Например, варианты ответа на вопрос «Кто основал в Ярославле первый публичный театр», помимо «Федор Волков», содержат ответы «Василий Зайцев» и «Анатолий Медведев». А вот название первого провинциального журнала можно выбрать из «Яростный ярославец», «Дружелюбный рыбинец» и «Любимый любимовец». Демонстрацию остроумия авторы продолжили в ответах на вопрос «Один из уроженцев Ярославля — известный оперный тенор…», где среди вариантов есть Николай Басков.

Не исключено, что шутливые нотки в предвыборном тесте — тоже политическая технология. Избирателей хотят убедить, что все это происходит как бы немножко в шутку, и не надо слишком серьезно относиться к такому действу, как выборы депутатов Ярославской областной думы.

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