США призвали расследовать военные преступления Саудовской Аравии в Йемене

Сана, , 10:08 — REGNUM Официальные лица США призвали к расследованию нападения арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, на мирных граждан в Йемене, сообщает 31 августа Al Jazeera.

Данное заявление было сделано после публикации доклада ООН, в котором стороны гражданского конфликта обвиняются в военных преступлениях. Что касается Эр-Рияда, то эксперты ООН уже не раз критиковали методы ведения войны королевством на чужой территории.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция. возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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