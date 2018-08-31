Минобороны Японии намерено согласовать увеличение военного бюджета

Токио, , 10:05 — REGNUM Военное ведомство Японии намерено согласовать с правительством страны увеличение военного бюджета на 2019 финансовый год. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что министерство обороны Японии намерено потратить в 2019 году порядка ¥5,29 трлн (около $48,1 млрд).

Данная сумма выше прошлогодней примерно на 2%. Значительная часть трат минбороны Японии планирует направить на приобретение у США двух наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, ракет перехватчиков SM-3 Block 2A и боевых самолетов F-35A.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министерство обороны Японии запросило беспрецедентно большой бюджет на будущий год с целью укрепления обороноспособности страны от предполагаемых ракетных атак.

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