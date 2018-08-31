Пятница, 31 Августа 2018 года
11:25:30 МСК

Минобороны Японии намерено согласовать увеличение военного бюджета

Политика

Сумма расходов выше прошлогодней примерно на 2%

Токио, 31 августа 2018, 10:05 — REGNUM  Военное ведомство Японии намерено согласовать с правительством страны увеличение военного бюджета на 2019 финансовый год. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что министерство обороны Японии намерено потратить в 2019 году порядка ¥5,29 трлн (около $48,1 млрд).

Данная сумма выше прошлогодней примерно на 2%. Значительная часть трат минбороны Японии планирует направить на приобретение у США двух наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, ракет перехватчиков SM-3 Block 2A и боевых самолетов F-35A.

Читайте также: Пять конвертопланов ВВС США разместят на базе под Токио

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министерство обороны Японии запросило беспрецедентно большой бюджет на будущий год с целью укрепления обороноспособности страны от предполагаемых ракетных атак.

Читайте также: Минобороны Японии требует $48 млрд из бюджета страны на военные закупки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство Японии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить