Власти Австрии запретят просителям убежища устраиваться на учебу

Вена, , 10:05 — REGNUM Люди в статусе просителя убежища больше не смогут устраиваться учениками на производстве, пишет газета Wiener Zeitung.

Пресс-секретарь правительства Австрии Петер Лаунски-Тиффенталь заявил, что власти отменят указ 2012 года, позволяющий в случае нехватки специалистов набирать на производственную учебу просителей убежища в возрасте до 25 лет. Предполагается, что тем, кто уже учится, будет разрешено закончить обучение, даже если вынесено решение о депортации.

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн, лидер Социал-демократической партии, жестко раскритиковал эту инициативу властей, назвав ее «сколь бессмысленной, столь же злой». Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел и интеграции Карин Кнайсль выступила за то, чтобы депортировать всех не получивших право на убежище, даже если они устроились на учебу.

Читайте также: МИД Австрии: учеба — не помеха депортации нелегалов

Читайте ранее в этом сюжете: 4 тыс. мигрантов намерены прорваться в ЕС из Боснии и Герцеговины — СМИ