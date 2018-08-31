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В США надеются на «безопасное» поведение кораблей ВМФ РФ в Средиземном море

Политика

«В США в курсе о предстоящих военных учениях РФ»

В США надеются на «безопасное» поведение кораблей ВМФ РФ в Средиземном море
Иллюстрация: Mil.ru
Морские учения ВМФ РФ

Вашингтон, 31 августа 2018, 09:55 — REGNUM  Соединенные Штаты Америки рассчитывают на «безопасное и профессиональное» поведение российских военных кораблей в Средиземном море в рамках предстоящих военных учений, сообщает 31 августа РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-служба Пентагона Эрика Пэйхона.

По его словам, в США в курсе о предстоящих военных учениях РФ, а американские ВМС традиционно присутствуют в Средиземном море, действуя свободно в международных водах как и любая другая страна.

«Мы ожидаем, что российские корабли в Средиземном море будут вести себя безопасно и профессионально в соответствии с международными нормами и практикой», — заявил Пэйхон.

Напомним, масштабные военные учения ВМФ и ВКС РФ пройдут в Средиземном море с 1 по 8 сентября. К участию в них привлекут корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолёты дальней авиации. Флагманом группировки является ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота. Руководить манёврами будет главнокомандующий ВМФ.

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Военные учения
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