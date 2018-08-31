Индонезия осудила конкурс карикатур на пророка Мухаммада в Нидерландах

Джакарта, , 09:56 — REGNUM Индонезия осудила проведение конкурса карикатур на пророка Мухаммада, организованного лидером Партии свободы Нидерландов Гертом Вилдерсоном, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди общалась с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком. В беседе Ретно Марсуди выразила глубокую озабоченность и осудила запланированное проведение конкурса.

Глава МИД Индонезии подчеркнула, что этот конкурс является провокационным и безответственным актом.

«Эти действия угрожают совместным усилиям по созданию мира, стабильности и терпимости между религиями и цивилизациями», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

«Все стороны обязаны придерживаться принципа толерантности, чтобы уважать друг друга», — подчеркивает МИД Индонезии.

Издание сообщает, что нидерландское правительство «дистанцировалось» от конкурса. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пояснил, что Герт Вилдерс не является членом правительства. «Конкурс не является инициативой правительства», — отметил Марк Рютте.

Правительство Нидерландов заявило, что запрещение конкурса станет нарушением права на свободу выражения.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок повторил комментарий Марка Рютте. «Нидерланды строго придерживаются свободы слова, но мы также уважаем религию», — заявил Стеф Блок.

Проведение конкурса было намечено на 10 ноября 2018 года в штаб-квартире Партии свободы Нидерландов. По последним данным, Герт Вилдерс заявил об отмене конкурса на фоне протестов.

Напомним, с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией. В ходе Второй мировой войны Индонезия попала под японскую оккупацию. 17 августа 1945 года, после освобождения от японской оккупации, была провозглашена Республика Индонезия, которую Нидерланды признали в 1949 году.

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