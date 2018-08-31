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Обвиняемую в экстремизме самарскую пенсионерку оставили под арестом

Политика

В отношении Кузаевой были возбуждены дела за размещение в интернете материалов экстремистской направленности

Самара, 31 августа 2018, 09:50 — REGNUM  В Самаре суд принял решение оставить под стражей обвиняемую в экстремизме главу организации «Община коренного русского народа Самарской области» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Любовь Кузаеву. Об этом сообщили 31 августа в Самарском областном суде.

Таким образом, апелляционная жалоба адвокатов Кузаевой на решение Самарского районного суда об ее аресте до 27 сентября оставлена без удовлетворения. Напомним, в отношении Кузаевой были возбуждены уголовные дела по пяти статьям УК РФ за размещение в интернете материалов экстремистской направленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа юрист международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов заявил, что экс-главе самарской организации «Община коренного русского народа Самарской области» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Любови Кузаевой предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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