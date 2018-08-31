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В Рязани началось досрочное голосование на выборах в гордуму

Политика

Уже проголосовали больше 130 человек

Рязань, 31 августа 2018, 09:44 — REGNUM  В Рязанской области началось досрочное голосование на выборах, которые пройдут 9 сентября. В том числе такое право имеют и жители областного центра, которые в единый день голосования будут выбирать депутатов Рязанской городской думы.

Как сообщил на заседании избиркома Рязанской области 30 августа секретарь комиссии Сергей Скобелев, досрочное голосование стартовало 29 августа. За два дня в области уже проголосовали 179 человек, из них 133 — на выборах в гордуму Рязани.

ИА REGNUM напоминает, что в выборах принимают участие семь партий. Это «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Родина и Яблоко». Стать депутатами-одномандатниками хотят почти 90 человек. Всего жители города выберут 40 депутатов. Половина из них пройдут в городской парламент по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани определился порядок партий в бюллетенях на выборах в гордуму

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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