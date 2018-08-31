«Отказ от латиноамериканской интеграции — это большая ошибка»

Лима, , 09:50 — REGNUM Большинство правительств стран Южной Америки не хотят создавать международные политические механизмы, чтобы сделать континент актором в процессе реструктуризации международной системы. Об этом заявил бывший советник президента Перу, эксперт по внешней политике Альберто Адриансен в интервью агентству Prensa Latina, опубликованном 31 августа.

По его мнению, выход Колумбии из Союза южноамериканских наций (УНАСУР) и Эквадора из Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА) означает провал попыток начать процесс экономической и политической интеграции в регионе.

«Оставлять в стороне региональную интеграцию, веря, что более важной является индивидуальная интеграция стран в мировой рынок, — это большая ошибка. Тем более теперь, когда президент США Дональд Трамп вернулся к билатерализму, отказавшись от мультилатерализма, о чем можно судить по недавно обновленному Соглашению о свободной торговле с Мексикой», — говорит Адриансен.

По его мнению, США заинтересованы в ослаблении связей между латиноамериканскими странами, чтобы установить свою гегемонию в регионе. Так называемая Лимская группа стран, где в настоящее время у власти находятся правые силы, служит инструментом проведения политики США.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Колумбия объявила о начале процедуры выхода из УНАСУР. 23 августа министр иностранных дел Эквадора заявил, что его страна в скором времени покинет социалистический альянс АЛБА.

Читайте ранее в этом сюжете: Эквадор ускоряет процесс разрыва с бывшими союзниками — ABC