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Лидеры Китая и Ботсваны намерены добиться нового уровня отношений

Политика

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в Пекине 31 августа двустороннюю встречу с президентом Ботсваны Мокветси Масиси

Пекин, 31 августа 2018, 09:36 — REGNUM  Китай и Ботсвана намерены вывести двусторонние отношения на новый уровень, сообщает 31 августа агентство Синьхуа по итогам встречи лидеров двух стран.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в Пекине 31 августа двустороннюю встречу с президентом Ботсваны Мокветси Масиси, который приехал на Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка, который намечен на 3 и 4 сентября. Стороны выразили намерение вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, на Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка совершенно точно прибудут лидеры Ганы, Египта, ЮАР, Конго, Кот-д'Ивуара, Сьерра-Леоне и Буркина-Фасо.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры еще четырех африканских стран прибудут на пекинский форум

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Китай и страны Африки
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