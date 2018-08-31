Лидеры Китая и Ботсваны намерены добиться нового уровня отношений

Пекин, , 09:36 — REGNUM Китай и Ботсвана намерены вывести двусторонние отношения на новый уровень, сообщает 31 августа агентство Синьхуа по итогам встречи лидеров двух стран.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в Пекине 31 августа двустороннюю встречу с президентом Ботсваны Мокветси Масиси, который приехал на Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка, который намечен на 3 и 4 сентября. Стороны выразили намерение вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, на Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка совершенно точно прибудут лидеры Ганы, Египта, ЮАР, Конго, Кот-д'Ивуара, Сьерра-Леоне и Буркина-Фасо.

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