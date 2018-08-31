Пентагон угрожает Индии санкциями в случае покупки у России С-400

Нью-Дели, , 09:27 — REGNUM Официальные лица Пентагона заявили, что Соединенные Штаты не могут гарантировать Индии свободу от санкций, в случае если Нью-Дели решит приобрести ракетные комплексы С-400, сообщает 31 августа Al Jazeera.

Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы за присоединение Крымского полуострова, это означает, что любое государство, сотрудничающее с Россией по вопросам обороны и разведки, также может подвергнуться санкциям.

Напомним, соглашение о продаже Индии российских С-400 было заключено еще в октябре 2016 года, однако с тех пор условия сделки не были приведены к общему знаменателю.

Тем не менее представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству заявили, что контракт на поставку Индии С-400 может быть подписан до конца 2018 года.

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