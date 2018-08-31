Двух пленных палачей ИГИЛ* США планируют перевести в Гуантанамо

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Власти Соединенных Штатов намерены отправить сотню захваченных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в тюрьмы в Ираке, так как «другие страны отказались их принимать». Соответствующие планы в настоящее время обсуждаются в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC ссылкой на ряд чиновников США и европейских дипломатов. Отмечается, что боевики будут содержаться под охраной иракцев, однако Вашингтон «сохранит за собой право судить их, если они не будут отправлены на родину».

Также обсуждается возможность отправки в тюрьму Гуантанамо на Кубе двух пленных боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причастных к убийствам граждан США и других заложников из западных стран. Речь идёт о бывших подданных Великобритании Александе Коти и Шафи аш-Шейхе, которые были членами банды из четырёх боевиков, получившей название «Beatles». В общей сложности они казнили более 20 человек.

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Отмечается, что члены Демократической партии и правозащитные организации выступают против отправки боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гуантанамо. По их мнению, террористы, причастные к убийству граждан США, должны предстать перед судом в Соединённых Штатах, где они могут быть привлечены к ответственности, а «не удерживаться бесконечно без предъявления обвинений».

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Как сообщало ИА REGNUM, два боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые известны своим участием в публичных казнях иностранных граждан, были захвачены курдскими бойцами в Сирии в феврале 2018 года. Они опознаны как Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх — последние оставшиеся боевики из так называемой «группы Beatles», получившей своё название из-за ярко выраженного британского акцента (все входившие в неё четыре террориста в своё время проживали в столице Великобритании). Захваченные террористы были переданы американским военным.

Напомним, бывший президент США Барак Обама в ходе своей предвыборной кампании в 2008 году обещал закрыть тюрьму Гуантанамо, созданную США в 2002 году на военной базе на Кубе для международных террористов.

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