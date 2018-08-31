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В Екатеринбурге на выборы ждут 30% избирателей

Политика

Выборы пройдут 9 сентября

Екатеринбург, 31 августа 2018, 09:10 — REGNUM  В выборах депутатов Екатеринбургской городской думы могут принять участие порядка 30% избирателей. Об этом журналистам заявил глава горизбиркома Илья Захаров.

В то же время он отметил, что явка может быть и меньше.

В 2013 году вместе с депутатами жители Екатеринбурга выбирали и мэра. Тогда на выборы пришли более 30% избирателей.

Напомним, выборы думы назначены на 9 сентября. Досрочное голосование стартовало 29 августа. Новому составу думы предстоит избрать мэра. 5 сентября конкурсная комиссия определит кандидатов, которых и представит на суд депутатов.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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