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ООН: Иран до сих пор соблюдает условия ядерной сделки

Политика

Тегеран не нарушал соглашения

Тегеран, 31 августа 2018, 09:06 — REGNUM  Наблюдатель от Организации Объединенных Наций заявил, что Иран продолжает соблюдать условия ядерной сделки, заключенной в 2015 году, сообщает 31 августа Al Jazeera.

Исламская республика за прошедшие три года не повышала уровень добычи урана, а также его обогащения. Поэтому выход из сделки Соединенных Штатов не был связан с этим.

Напомним, президент США Дональд Трамп в мае 2018 года вышел из ядерной сделки с Ираном, целью которой было частичное снятие санкций с Тегерана в обмен на прекращение ядерных испытаний.

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Ядерная программа Ирана
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