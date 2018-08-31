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Глава правительства Испании совершает двухдневных визит в Коста-Рику

Политика

Главными темами встреч с местными властями является развитие демократии в регионе и вопрос декарбонизации энергетики

Сан-Хосе, 31 августа 2018, 09:05 — REGNUM  30−31 августа глава правительства Испании Педро Санчес находится с визитом в Коста-Рике, сообщает агентство Prensa Latina.

В первый день визита Санчес был принят президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо. Между сторонами прошли частные переговоры, а затем расширенное совместное заседание. По информации президентского дворца, заявления в прессу по итгам этих встреч сделаны не будут.

На второй день визита запланировано участие Санчеса и Альворадо в конференции, посвященной борьбе с изменением климата и декарбонизации энергетики, по завершении которой состоится совместная пресс-конференция.

Вице-президент Коста-Рики Эпси Кэмпбелл отметила историческое значение визита главы испанского правительства в центральноамериканскую страну, который позволяет ей позиционировать себя как стратегического партнера Испании. По ее словам, две ключевые темы встречи сторон — декарбонизация и вопрос развития демократии в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе поездки по Латинской Америке Педро Санчес посетил четыре государства: Чили, Боливию, Колумбию и Коста-Рику. Из Коста-Рики он направится в Мадрид.

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Политическая жизнь Испании
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