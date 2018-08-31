США: КНР мешает переговорам с Северной Кореей, Китай разочарован

Пекин, , 08:58 — REGNUM Китай заявил, что он расстроен последним заявлением президента Соединенных Штатов (США) Дональда Трампа относительно Северной Кореи, сообщает Sindonews.

Трамп заявил, что Китай мешает переговорам США с КНДР.

«Заявление США является безответственным и трудным для понимания», — прокомментировала на пресс-конференции в Китае официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее, через свою учетную запись в Twitter, Дональд Трамп заявил, что «Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая». Пекин оказывает Пхеньяну большую помощь, в том числе поставляет различные товары и топливо.

Дональд Трамп также заявил, что «у него хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Поэтому нет причин тратить большие суммы денег на совместные учения США и Южной Кореи».

США проводят военные учения на Корейском полуострове с середины 1950-х годов. Каждый год проводятся совместные учения с Южной Кореей. По мнению Пентагона, это необходимо, чтобы стороны могли работать вместе в случае нападения со стороны КНДР.