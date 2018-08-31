Пятница, 31 Августа 2018 года
09:50:41 МСК

Посол ООН проведет переговоры со свергнутым президентом Йемена

Политика

Встреча пройдет в Эр-Рияде

Сана, 31 августа 2018, 08:54 — REGNUM  Посол ООН в Йемене Мартин Гриффитс проведет встречу со свергнутым президентом Мансуром Хади, сообщает 31 августа Al Arabia.

Встреча пройдет в Саудовской Аравии, где после свержения укрывается опальный политик. Темой переговоров станет попытка мирного урегулирования конфликта, продолжающегося четыре года.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Йемене убиты более 200 хуситов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить