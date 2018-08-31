Посол ООН проведет переговоры со свергнутым президентом Йемена

Сана, , 08:54 — REGNUM Посол ООН в Йемене Мартин Гриффитс проведет встречу со свергнутым президентом Мансуром Хади, сообщает 31 августа Al Arabia.

Встреча пройдет в Саудовской Аравии, где после свержения укрывается опальный политик. Темой переговоров станет попытка мирного урегулирования конфликта, продолжающегося четыре года.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Йемене убиты более 200 хуситов