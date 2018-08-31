Адмирал ВМС США заявил об эффективности российских подводных сил

Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Россия на сегодняшний день обладает эффективными подводными силами, которые были созданы благодаря серьёзным финансовым вложениям в эту сферу. Об этом заявил командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогго.

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«Военно-морские силы России продолжают закачивать рубли в подводную область, и у них очень эффективные подводные силы», — говорится в сообщении вице-адмирала на странице Шестого флота США в Twitter.

https://twitter.com/USNavyEurope/status/1035165197009395712

Вице-адмирал также отметил возросшую активность в подводной войне с тех пор, как он впервые оказался на военной службе в Европе, и со времён холодной войны. Командующий также уверен, что Соединённые Штаты втянуты в «четвертую битву за Атлантику».

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«Театр подводных боевых действий очень важен. Это комплексная военная игра, в которой участвуем все мы», — добавил адмирал.

Как сообщало ИА REGNUM, с целью сдерживания России в Северной Атлантике США возрождают Второй флот военно-морских сил. Он станет «уменьшенной копией» старого Второго флота, который был расформирован в 2011 году для снижения расходов. Командующим Вторым флотом назначен вице-андмирал Эндрю Льюис.

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