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ВВС Турции «нейтрализовали» трех членов РПК

Политика

Вероятно, все они мертвы

ВВС Турции «нейтрализовали» трех членов РПК
F-16 ВВС Турции

Анкара, 31 августа 2018, 08:28 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 31 августа Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, но также к попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

За более чем 30-летнюю историю противостояния погибли свыше 40 тыс. человек с обеих сторон.

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