США намерены отказаться от финансирования Палестины через ООН

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа намерена полностью отказаться от финансирования Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций (ООН), которое помогает палестинским беженцам, сообщает The Washington Post.

По данным издания, американская администрация намерена выразить несогласие с тем, как именно расходуются деньги, а также призвать к лишению статуса беженцев значительного числа граждан Палестины. В настоящее время беженцами считаются более 5 млн человек.

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В свою очередь эксперты издания полагают, что данное решение Белого дома ухудшит гуманитарную обстановку в регионе и приведет к росту насилия, в том числе в секторе Газа.

Напомним, ранее в пресс-релизе госдепа США сообщалось, что власти страны передумали выделять Палестине финансовую помощь в размере $200 млн, которую теперь собираются потратить на другие проекты. На решение повлияло ухудшение ситуации в секторе Газа, виновником которого США называют партию ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия нового посольства США. Это вызвало волну насилия на Ближнем Востоке. В частности, массовые протестные акции в секторе Газа привели к столкновениям с израильской армией, в результате которых пострадали сотни людей.

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