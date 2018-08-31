В Ираке 1 млн человек выйдет на митинг против коррупции

Багдад, , 08:17 — REGNUM В Ираке пройдут демонстрации против коррупции в правительстве страны, сообщает 31 августа Kurdistan.ru.

Манифестации будут организованы блоком «Саирун», который возглавляет Муктада ас-Садр. Представители политической силы утверждают, что после пятничной молитвы на улицы страны выйдет порядка 1 млн человек.

Напомним, за последние месяцы после парламентских выборов в Ираке на юге страны проходят регулярные демонстрации с требованиями обуздать коррупцию, а также принять меры против безработицы.

В настоящее время в Багдаде идет политическая борьба за право сформировать новое правительство, политические силы используют любую возможность для победы над своими конкурентами.

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