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В Ираке 1 млн человек выйдет на митинг против коррупции

Политика

Организатором выступает оппозиция

Багдад, 31 августа 2018, 08:17 — REGNUM  В Ираке пройдут демонстрации против коррупции в правительстве страны, сообщает 31 августа Kurdistan.ru.

Манифестации будут организованы блоком «Саирун», который возглавляет Муктада ас-Садр. Представители политической силы утверждают, что после пятничной молитвы на улицы страны выйдет порядка 1 млн человек.

Напомним, за последние месяцы после парламентских выборов в Ираке на юге страны проходят регулярные демонстрации с требованиями обуздать коррупцию, а также принять меры против безработицы.

В настоящее время в Багдаде идет политическая борьба за право сформировать новое правительство, политические силы используют любую возможность для победы над своими конкурентами.

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Внутренняя политика Ирака
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