Послы США, Франции, Италии и Великобритании сделали заявление по Ливии

Париж, , 08:12 — REGNUM Послы и временные поверенные в делах Соединенных Штатов, Франции, Италии и Соединенного Королевства глубоко обеспокоены недавними боевыми действиями в Триполи и его окрестностях, которые дестабилизируют ситуацию и угрожают жизни невинных гражданских лиц, сообщает МИД Франции.

«Мы предупреждаем о дальнейшем ухудшении ситуации и призываем все стороны работать вместе, чтобы восстановить спокойствие и начать мирный диалог», — говорится в совместном заявлении послов США, Франции, Италии и Великобритании по Ливии.

Стороны подтвердили свою поддержку специальному представителю Генерального секретаря ООН Гассану Саламе, который работает для содействия диалогу в Ливии.

«Использование насилия для достижения политических целей только усугубит страдания ливийского народа и поставит под угрозу глобальную стабильность. Те, кто подрывает мир, безопасность и стабильность в Ливии, будут нести ответственность», — подчеркивается в совместном заявлении.

Гассан Саламе ливанско-французский ученый, политик. С 20 июня 2017 года он назначен специальным представителем в Ливии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2018 года во Франции прошла международная конференция по ситуации в Ливии, где собрались представители 20 государств. Ливийские лидеры согласились провести выборы в стране 10 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: «Я верю в восстановление суверенитета Ливии»