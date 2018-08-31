С сентября в Австрии вступает в силу закон о 12-часовом рабочем дне

Вена, , 08:08 — REGNUM 1 сентября в Австрии вступает в силу закон о гибком рабочем графике, пишет газета Kronen Zeitung.

Согласно закону, верхняя планка максимальной продолжительности рабочего дня поднимается с 10 до 12 часов. Закон не означает автоматического перехода всех служащих на 12-часовой рабочий день.

Работники вправе отказаться от сверхурочной работы без причины, если количество рабочих часов в неделю превысит 50. Согласно новому требованию, в неделю допускается до 20 часов сверхурочной работы, но при этом в течение 17 недель среднее количество рабочих часов в неделю не должно превышать 48 часов.

Инициаторами закона выступили правящие в коалиции Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы, торгово-промышленная палата, федерация промышленников.