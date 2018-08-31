Лидеры еще четырех африканских стран прибудут на пекинский форум

Пекин, , 07:57 — REGNUM Главы сразу нескольких африканских государств посетят Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Как стало известно, на предстоящий Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка, который состоится в начале сентября, прибудут президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также Республики Конго Денис Сассу-Нгессо. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан.

Напомним, что ранее свой визит на форум в Пекине, который пройдет с 31 августа по 9 сентября подтвердили президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, а также его коллеги из Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био, Ботсваны — Мокветси Масиси и Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе.

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