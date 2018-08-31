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Глава избиркома Екатеринбурга затруднился назвать количество кандидатов

Политика

Идут суды

Екатеринбург, 31 августа 2018, 07:49 — REGNUM  Глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров пока не может назвать количество кандидатов, которые примут участие в выборах депутатов гордумы. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, это связано с тем, что сейчас идут суды. Кандидаты требуют снять друг друга с выборов. Подать в суд они могут вплоть до 31 августа. Несколько кандидатов уже отсеялись. Но не исключено, что впереди очередные судебные решения об отмене регистраций.

Относительно понятно по политическим партиям. Из семи осталось пять. Именно они и примут участие в выборах.

Напомним, выборы депутатов думы пройдут 9 сентября. Предстоит избрать 36 депутатов думы (18 по партспискам и 18 одномандатников).

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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