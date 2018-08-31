Пентагон: Россия и Китай стремятся создать военную конкуренцию США

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Россия и Китай изучили оборонную стратегию Соединенных Штатов и начали активно работать в киберпространстве и в сфере космоса, заявил начальник штаба ВВС США Дейв Голдфейн. Об этом пишет издание Military Times.

По словам Голдфейна, опасно считать территорию Соединенных Штатов «неприкосновенным убежищем», поскольку военные возможности РФ и Китая существенно увеличились — в случае военного конфликта не удастся защитить территорию США от новейших образцов российского или китайского вооружения.

«Есть некоторые сферы, в которых наши противники (РФ и Китай — прим. ИА REGNUM ) активно действуют: это киберпространство и космос. Наши противники изучили, как мы воюем, работаем, куда направляем инвестиции, как тренируемся, чтобы перехватить пальму первенства в этих сферах», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Северного командования ВС США и командования воздушно-космической обороны генерал Терренс О’Шонесси заявил, что военное командование США осознает уязвимость территории Соединенных Штатов в случае военного конфликта с Россией или Китаем и намерено полностью пересмотреть свою оборонную стратегию.

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