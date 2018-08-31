Багдад, , 07:54 — REGNUM Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади уволил лидера шиитских ополченцев из группировки «Хашд аш-Шааби», сообщает 31 августа Kurdistan.ru.

Причиной подобного решения стала поддержка группировкой конкурирующего политического блока «Фатх», возглавляемого Хади аль-Амири, который пытается возглавить правительство страны.

Напомним, в мае 2018 года в Ираке прошли парламентские выборы, победу на которых одержали шиитские группировки. В настоящее время между ними идет соперничество за право формирования правительства.

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