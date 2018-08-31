Выборы в Екатеринбурге: на что не хватило денег

Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM В Екатеринбурге не хватило денег на обеспечение видеонаблюдения на всех избирательных участках. Об этом журналистам заявил глава горизбиркома Илья Захаров.

Напомним, из 573 участков наблюдение будет лишь на 485. Глава избиркома пояснил, что на эти нужды было выделено 14 млн рублей. Их хватило на 485 участков.

Кроме того, по словам главы избиркома, свою роль сыграли и формальности. Договор с «Ростелекомом» начали оформлять слишком поздно.

Также на участках будет установлено около 200 рамок, которые использовались ещё на выборах президента.

Напомним, 29 августа в городе началось досрочное голосование. Уже 9 сентября будет избран новый состав городской думы.