Абади: Киркук не станет предметом торга с курдами

Багдад, , 08:09 — REGNUM Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что провинция Киркук не может быть предметом переговоров Багдада и Иракского Курдистана, сообщает 31 августа Kurdistan.ru.

Киркук не может быть предметом переговоров, убеждены в Багдаде, даже если ради этого придется пожертвовать формированием коалиции.

Напомним, курдская фракция в иракском парламенте выступила с намерением поддержать правящую коалицию, однако для этого выдвинула ряд условий, закрепленных в конституции страны.

Что касается Киркука, то данный регион является предметом принципиального спора между Багдадом и Эрбилем, поэтому ожидать, что он станет предметом договоренностей не стоит.

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